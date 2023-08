Murakami mě ovlivnil, ale není jediný, kdo pracuje s fantasknem, říká Anna Cima

Následující Vzpomínky na úhoře už Cima celé zasadila do Japonska, a byť je protagonistka napůl Češka, většina postav jsou Japonci. Mnohovrstevnatý příběh pracuje s pátráním po zmizelém muži i fantaskním prolínáním do japonské mytologie.

Mezi Českem a Japonskem

V které zemi se bude odehrávat její další kniha, Anna Cima zatím rozmyšleno nemá. „V současné době nic moc nepíšu, protože přece jen Úhoři jsou velký román, člověk se trošku vyčerpal,“ podotýká k více než sedmisetstránkovému příběhu. „Nabírám teď další inspiraci. Podle toho, co mě zaujme, tím směrem se to bude ubírat, a jestli to bude román zasazený do Česka, nebo do Japonska, nedokážu odhadnout.“

Za debut Probudím se na Šibuji obdržela Cima Cenu Jiřího Ortena i Magnesii Literu. A přečíst si ho mohli i Japonci, protože se dočkal překladu.

„Musíme si uvědomit, že česká literatura je minoritní překladová literatura, ale k lidem, kteří se zajímají o Česko, se ta knížka dostala. Bohužel kniha vyšla zrovna v době covidu, takže nebylo možné dělat autorská čtení, kde by si člověk mohl od čtenářů vyslechnout jejich hodnocení. Ale jsem spokojená, že to – doslova – vyšlo,“ poznamenala autorka.

V Česku pobývala přes prázdniny, zapojila se do festivalu Měsíc autorského čtení, teď se zase vrací do Japonska. Už dříve přiznala, že v Japonsku se jí obvykle stýská po Česku a naopak. Platí to prý stále. „To je takové moje požehání nebo prokletí, ze kterého se asi nedostanu,“ připustila.