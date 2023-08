Lenin z Peru zpívá K-pop v jazyce Inků. Chce upozornit na historii i diskriminaci

Lenin Tamayo, který dostal jméno po vůdci bolševické revoluce, vyrostl v hlavním městě Peru Limě, kde se mluví kečuánsky. Ve svých skladbách spojuje korejské rytmy s andským folklorem.

Podobně se formoval i Q-pop, tedy moderní podoba kazašské hudby. Mimochodem stejné označení se ujalo rovněž pro styl Tamayovy muziky – jen Q není odvozeno od výrazu „qazaq“ (kazašský), ale „quechua“ (kečuánský).

Fanoušky si třiadvacetiletý mladík získal díky sociálním sítím i mimo Peru, o slávu influencera mu ale prý nejde. Jeho snahou je prostřednictvím hudby bojovat proti diskriminaci a upozorňovat na významné předky z minulosti své jihoamerické domoviny. Sám je příslušníkem původního obyvatelstva.

„Moje hudba musela výrazně zahrnovat můj původ. Nejpůvodnějším zvukem And je hlas – a hlas jde ruku v ruce s jazykem. Kečuánština je to, co bude definovat mě a můj zvuk,“ vysvětlil.