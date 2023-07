Oslava i kritika nejslavnější panenky. Kina čekají od celovečerní Barbie hit

video Události: Barbie míří do kin

Barbie a Ken si v dokonalém růžovém světě žijí své dokonalé životy spolu s dalšími svými variantami. Dokud se jedna z nich nezačne vymykat a nevydá se do skutečného světa. Barbie v podání Margot Robbieové a Ken hraný Ryanem Goslingem jsou hlavní hrdinové očekávaného snímku režisérky Grety Gerwigové, známé díky snímkům Lady Bird a Malé ženy.

„Není to stejné jako točit o superhrdinovi, který už má svůj příběh. Cítili jsme se, že adaptujeme panenku. Ikonu dvacátého století,“ sdělila listu The Guardian Gerwigová, jíž k projektu přizvala produkční společnost Robbieové a studio Warner Bros. Režisérka napsala scénář spolu se svým partnerem, režisérem Noahem Baumbachem – nakonec prý plastovou neživou panenku použili k tomu, aby vyprávěli o tom, co znamená být člověkem.