Film Oppenheimer zamířil do Prahy ve speciálním formátu

Film byl částečně natočen na speciální IMAX kamery, výsledný obraz má desetkrát větší rozlišení než běžný 35mm film. „Ostrost, jasnost a hloubka obrazu nemá obdoby. Když točíte na IMAX 70mm film, necháváte ve finále zmizet plátno a získáváte 3D efekt bez nutnosti mít nasazené brýle. Vyplňujete periferní vidění publika a zcela ho ponořujete do světa filmu,“ sdělil agentuře AP Nolan .

Promítačka musela na servis

Jednání o uvedení ze 70mm kopie prý nebyla jednoduchá a mezi společností IMAX, studiem Universal a Cinema City trvala déle než půl roku. „Po společných jednáních byl dohodnut postup nutných kroků k opětovnému spuštění projektoru a servisních prací,“ popisuje Šandová. Na obsluhu tohoto projektoru, který se jinak běžně nepoužívá, jsou totiž kladeny výrazně vyšší nároky. Pražský multiplex má jako jedno z posledních kin k dispozici promítačku na 70mm film s patnácti perforacemi.

„Je třeba manipulovat s citlivou filmovou kopií, dovést přes systém kladek filmový pás z takzvaného platteru do projektoru, film do projektoru bezchybně založit a vést ho opět zpět, aby byl po odehrání představení připraven k dalšímu přehrání. Zároveň je nezbytné mít i technické znalosti mechanických principů a elektroniky. Samotný projektor je jen jednou součástí ve složitém systému zpracování obrazu, zvuku, titulků, chlazení všech systémů a dalších částí. Každé zařízení mohou postihnout poruchy, ačkoliv probíhající servis nám potvrdil velmi dobrý stav projektoru,“ uvádí Šandová.

Kopie už je prý před premiérou uložena v kině. Samotný filmový pás váží zhruba 270 kilogramů a měří okolo sedmnácti kilometrů. „Tři obrovské kovové kufry obsahující části filmové kopie do Čech putovali pod krycím názvem letadlem přímo z Los Angeles. O převoz a doručení se starala specializovaná spediční firma. Díky rozdělení do částí je manipulace a převoz filmu snazší a transport přímo do kina pak probíhá pod dohledem našich techniků,“ doplňuje Šandová.