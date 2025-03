OBRAZEM: Na výtvarném bienále ve Zlíně hledá identitu čtyřicítka umělců

před 9 m minutami

Přes čtyřicet umělců i studentů z Česka, Slovenska, Polska nebo Maďarska se zapojilo do Mezinárodního bienále výtvarného umění Zlín. Do konce března si lze na třech místech ve městě prohlížet kresby, malby, grafiky, sochy, skleněné objekty, fotografie či módu. Tématem prvního ročníku je hledání identity skrze smysly. „Událost by mohla přispět k rozšíření kulturního povědomí v rámci Zlína,“ věří Lívia Kožušková z Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati. Fakulta bienále organizuje spolu s Galerií Václava Chada.