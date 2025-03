Přístroje s klikou i bez přibližují v Ostravě historii kinematografie

Na padesát kusů vystavených filmových zařízení, předmětů, kamer, projektorů a dalšího filmového materiálu je datováno na období od konce devatenáctého století až po osmdesátá léta století minulého. Výstava tak přibližuje vývoj kinematografie od jejích počátků.

K nejvzácnějším exponátům patří stoletý projektor Globus z kina Central v Hrušově. Dochovaly se dva, druhý je uložen v Národním technickém muzeu. „Je to napůl český výrobek, protože základní mechanismus se dovážel z Německa,“ upřesnil kurátor výstavy a sběratel Radim Václavík. O filmové projektory se začal zajímat už jako dítě. Jeden měli doma. První zkušenosti jako promítač sbíral v kině v Krmelíně u Ostravy. Z profese se posléze stal už jenom koníček.

Prototypy projektorů i ukázky animace

Vzácností je podle pořadatelů také první plně automatizovaný kinoprojektor MEO 5X Automatik. Byl navržen a zkonstruován tak, aby bez zásahu lidské ruky odehrál hned několik představení stejného filmu za sebou. Novodobější filmovou techniku zastupuje zkušební prototyp projektoru Slot na 16mm filmy, který se měl začít vyrábět koncem osmdesátých let. Na to už ale nedošlo, protože národohospodářské plánování rozhodlo o ukončení úzkého filmu. Do sériové výroby se tak nedostaly ani vystavené promítačky.

Vedle strojů určených pro profesionální kina si lze prohlédnout také předchůdce televize určené pro domácí využití. Většina vystavených exponátů je navíc funkčních. Část prostoru je vyhrazena tvorbě animovaných filmů s ukázkou techniky animace a originálních filmových loutek, třeba ze Zahrady podle předlohy Jiřího Trnky.

Výstava Kinematografie s klikou i bez trvá do poloviny března, doprovodné filmové večery jsou ale na programu ještě v dubnu a květnu.