Kapesné na kulturu. Osmnáctiletí Němci dostanou od vlády dvě stě eur

Německá vláda o programu hovoří jako o kulturní ofenzivě, kterou chce po dvou letech přísných omezení kvůli pandemii nemoci covid-19 povzbudit zájem o kulturu mezi mladými. Právě kultura během karanténních uzavírek velmi utrpěla.

Stát, který na kulturní kapesné vyčlenil pro letošní rok sto milionů eur (2,4 miliardy korun), se v podpoře zaměřuje především na lokální akce. Do programu kulturního pasu (KulturPass) proto nejsou zapojeny velké prodejní platformy, velká internetová zasilatelství a streamingové služby.

Náklady poskytovatelům služeb následně zpětně proplatí vláda. K akci se doposud připojilo více než 5600 poskytovatelů, kteří nabízejí okolo 1,7 milionu produktů.

„KulturPass je pozvánkou pro všechny mladé lidi v Německu, kterým letos bude osmnáct, aby poznali kulturu ve svém okolí. S rozpočtem dvě stě eur na osobu může mládež objevovat rozmanitost kulturní krajiny a může se sama rozhodnout, kam si zajde – zda na koncert, na operu, do divadla, do muzea, nebo do nejbližšího knihkupectví a obchodu s deskami,“ uvedla německá ministryně kultury Claudia Benedikta Rothová.

Podmínky: osmnáctiny a bydliště

Peníze nedostanou mladí lidé v hotovosti, ale ve formě předplaceného kreditu. Podmínkou je mobilní aplikace KulturPass. K registraci jsou nutné německé doklady totožnosti s elektronickou funkcí. Uznávány jsou také občanské průkazy členských zemí Evropské unie včetně českých, pokud jsou jejich držitelé v Německu přihlášeni k pobytu.