Španělé dostanou k osmnáctinám čtyři sta eur na kulturu. Utratit je můžou i za býčí zápasy

Na takzvaný kulturní bonus, který vláda v úterý schválila pro další rok, má nárok půl milionu mladých Španělů. Pokud ho chtějí, musejí o něj požádat. Fungoval už loni, levicová vláda ho zavedla jako opatření k podpoře mladých a také k oživení kultury po omezeních za pandemie covidu-19. Podobně to udělaly už dříve vlády ve Francii či Itálii.

Na koridu ano, na porno ne

Na rozdíl od loňska mohou letos čerstvě dospělí Španělé příspěvek použít i na býčí zápasy. Původně s tím vláda nepočítala, mnozí opomenutí koridy ale kritizovali a místní nevládní organizace pro podporu býčích zápasů (FTL) to napadla i u nejvyššího soudu.

Španělský zákon z roku 2013 totiž označil býčí zápasy za národní kulturní dědictví. Například v Katalánsku jsou ale už více než deset let zakázány. V roce 2016 v býčí aréně zemřel toreador poté, co ho zranil býk. Ke smrtelnému zranění došlo poprvé od začátku devadesátých let.

Na koridu lze použít dvě stě eur, stejně jako na kulturní představení, návštěvu muzea či hudebního festivalu. Vládní dekret dále stanoví, že za maximálně sto eur si mohou čerství dospělí koupit knihy, časopisy, videohry či hudební nahrávky a dalších sto euro je vyhrazeno na předplatné časopisů či audiovizuálních platforem.

Za příspěvek od státu naopak nelze pořídit například řemeslné výrobky, učebnice, počítače, hudební nástroje a pochopitelně ani pornografický materiál, napsal deník El País. Bonus nelze využít ani na sportovní zápasy, módní přehlídku či návštěvu restaurace.

Složitější než udělat maturitu

Loni příspěvek na kulturu využilo ve Španělsku přes 280 tisíc mladých lidí, tedy skoro šedesát procent těch, kteří na něj měli nárok. Státní pokladnu tento dárek k osmnáctinám vyšel na více než sto dvanáct a půl milionu eur (necelé tři miliardy korun).

Systém však loni provázely technické problémy a zpoždění. „Žádat o kulturní bonus bylo složitější než složit maturitu,“ citoval loni v létě deníku El País jednu osmnáctiletou Španělku. Problémy byly například se zřizovánín elektronického podpisu. Letos by systém měl podle vlády fungovat už lépe.