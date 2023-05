Romantický příběh o víle a mládenci. Státní opera uvedla balet La Sylphide od hvězdného choreografa

Sylfida je mytologická postava, víla vzduchu, která provází snovým příběhem o nalezení štěstí a lásky. Jeden z nejstarších romantických baletů připravil Johan Kobburg. Působil jako první sólista Královského dánského baletu v Kodani a hostoval u většiny předních souborů po celém světě. Jako choreograf se více než na detaily zaměřuje na celek.

„Chci na tom pracovat z větší perspektivy, komunikovat se všemi v publiku. Vyprávět příběh, ale také bavit, protože jde o zábavu,“ popisuje.

„Johan Kobborg je jedním z nejsilnějších mužských tanečníků své generace. Nemohli jsme mít větší štěstí. Nejenom, že připravoval choreografii, ale tanečníky i koučoval,“ říká umělecký ředitel Baletu Národního divadla Filip Barankiewicz.

Inscenaci už připravil pro několik světových jevišť. Roli Jamese navíc sám nastudoval jako tanečník. „Jako nefunkční se často ukazuje to, o čem si tanečníci myslí, že je srozumitelné. Nedaří se to dostat až k divákům. Vím, jak se tanečníci cítí, ale také vím, jaké je to sedět v publiku, takže vidím, co funguje,“ myslí si Kobborg.

Odlišná technika práce

Je známý svou odlišnou technikou práce. Vychází ze stylu choreografa Augusta Bournonvilla z 19. století. „Je to úplně jiné než to, co běžně děláme. Moc se nepoužívají ruce, které jsou vždy ve stejné pozici. Je tam hodně skoků,“ popisuje tanečník a představitel Gurna Danilo Lo Monaco.

„Musíte to promyslet, nemůžete prostě jen skočit. Stále musíte myslet na to, co přijde později. To je určitě obtížné. A protože netančím lidskou postavu, ale vílu, je to hodně o létání vzduchem,“ říká tanečnice a představitelka Sylfidy Ayaka Fujii.

Tanečníkům Kobborg také vysvětluje, proč po nich jednotlivé pozice požaduje. Jeho školou teď prošli i studenti Taneční konzervatoře a žáci Baletní přípravky Baletu Národního divadla. Jsou totiž součástí představení.