Láska a manipulace. Sen noci svatojánské vyvolá v Divadle pod Palmovkou i videomapping

Shakespeare ve své slavné komedii rozehrává tři linie – šlechty, řemeslníků a nadpřirozených bytostí. Chaos svatojánské noci zapříčiní král elfů Oberon. Po hádce s královnou víl poručí najít kouzelnou květinu, která dovede vyvolat lásku ke komukoliv, třeba i k oslovi.

„Sen noci svatojánské vnímám jako hru o manipulaci. Protože svět Oberona rozjede hru, která všechny dostane až do psychedelického stavu,“ poznamenává herec Jan Teplý. „Je také hodně o vztazích mezi mužem a ženou, v různých situacích,“ dodává představitel Oberona Ondřej Veselý.

Les, ve kterém všichni bloudí, je plný snů, z nichž jde i strach. Divadelníci pod Palmovkou les vyobrazili zaneřáděný, s pahýly stromů. Režisér Michal Lang upozorňuje, že les v Shakespearově hře zastupuje jen to, co se odehrává v hlavách postav. „Vycházím z Junga. Vědomí je ve hře den a nevědomí a podvědomí, to je noc, to jsou sny a proměny,“ vysvětluje.