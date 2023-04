Nový Wes Anderson, očekávaná detektivka od Scorseseho nebo Indiana Jones. Festival v Cannes představil program

Mezi účastníky hlavního programu se letos objeví řada autorů, kteří už v Cannes se svými snímky uspěli dřív. Je mezi nimi například Ken Loach, který představí snímek The Old Oak sledující příběh syrských uprchlíků přijíždějících do malé vesnice v Anglii. Dříve oceněný italský režisér Nanni Moretti letos soutěží se snímkem Il Sol Dell'Avvenire.

Německý filmař Wim Wenders se bude o Zlatou palmu ucházet dokonce se dvěma filmy. Ve speciálním programu bude mít premiéru snímek Anselm (das Rauschen der Zeit), v němž zobrazil tvorbu a život neoexpresionistického malíře Anselma Kiefera. Promítat ho bude ve 3D. Jeho dalším zástupcem, tentokrát v hlavní soutěži, bude drama Perfect Days, které se odehrává v Tokiu s japonským hercem Kodžim Jakušem v hlavní roli.

Do soutěže se dostal i nejnovější film režiséra Wese Andersona pojmenovaný Asteroid City. Vypráví příběh o setkání nadšenců do vesmíru, které přeruší přílet mimozemšťanů. Do českých kin se snímek filmaře se specifickou poetikou dostane v červnu.

Mangoldův Indiana Jones a nový Scorsese

Další filmařskou hvězdou, která příláká pozornost směrem ke kinům v Cannes, bude režisér Martin Scorsese a obsazení jeho nového filmu Killers of the Flower Moon. Do očekávané detektivky o sto let starém případu vražd Američanů indiánského původu obsadil své oblíbence Leonarda DiCapria, Roberta DeNira nebo Brendana Frasera.

Už dříve organizátoři odhalili uvedení očekávaného pátého pokračování ságy o Indiana Jonesovi s podtitulem nástroj osudu, který poprvé nerežíroval Steven Spielberg, ale James Mangold. Na festival se příběh o archeologovi vrátí patnáct let od uvedení předchozího dílu ve Francii.