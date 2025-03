Novým rektorem AVU byl zvolen Tomáš Pospiszyl

Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) zvolil nového rektora, stát by se jím měl kurátor a pedagog Tomáš Pospiszyl. O post se ucházeli tři kandidáti. Pospiszyl nahradí ve funkci Mariu Topolčanskou, která loni rezignovala, její způsob vedení byl terčem kritiky akademického senátu i umělecké obce.

Šéfa AVU, nejstarší umělecké školy v Česku, volil akademický senát na období 2025 až 2029, funkce by se měl zvolený kandidát ujmout od 24. března. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu školy prezident Petr Pavel.

„Nabízím evoluci“

„Jako možný rektor nenabízím revoluci ve vedení školy, ale spíše evoluci,“ řekl Pospiszyl začátkem února při debatě se zástupci AVU. Postupný rozvoj se podle něj týká například zvýšení počtu pedagogů na škole. Chtěl by zlepšit například komunikaci školy. Její řízení by podle něj do budoucna mělo být efektivnější a přehlednější.

V debatě uvedl, že nemá ambici stavět novou budovu či hodně rozšiřovat počet studentů, chtěl by se zaměřit spíše na vnitřní kvality školy. Je podle něj důležité určit si dlouhodobé priority, které by měly směřovat k prohlubování kvality výuky.