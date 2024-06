Dezinformace, reaguje AVU na kritiku. Vedení školy se zastali i studenti

Rektorka, jak uvedla dříve v Událostech, komentářích, vidí kritiku do jisté míry jako projev generačního sporu. Mezi více než devadesáti umělci, kteří výzvu podpořili, převažují zástupci střední a starší generace. Vedle osobností výtvarného umění a architektury, jako je Milan Knížák (mimochodem bývalý rektor AVU a ředitel rovněž kritizované Národní galerie), Jaroslav Róna, David Černý, Josef Pleskot či Lubomír Typlt, svůj podpis připojili i lidé z filmové branže (Jan Svěrák, Anna Geislerová, Alice Nellis), spisovatel Jáchym Topol nebo psychiatr Cyril Höschl.

„(Nahota je) s uměním spojena od prehistorie až do současnosti,“ zastalo se tenkrát Olivové AVU s dodatkem, že děti v publiku doprovázeli jejich zákonní zástupci. „Považujeme debatu o adekvátnosti nahoty při fyzické performanci na půdě umělecké školy za negativní signál ohrožující nejen studující a vyučující AVU, ale potenciálně širokou sféru experimentálněji zaměřených kulturních projevů i institucí v ostatních uměleckých oborech.“

„AVU má být místem setkávání osobností různých generací, identit, původů a zaměření,“ reagovali v prohlášení prorektor a prorektorky Akademie. Zdůraznili přitom úkol umělecké školy otevírat studentům nové obzory. „Nebudeme proto věnovat rozsáhlý prostor vysvětlování, proč na AVU nevyučují jen staří muži a jejich žáci, ale mnohem širší spektrum osobností – považujeme to za samozřejmé. Těší nás, že na AVU působí krom jiných i tvůrci nejsoučasnějších uměleckých orientací, kteří se přirozeně nacházejí na počátku své kariéry,“ dodali.

Výzva na výuce Akademie dále kritizuje, že mladé lidi nevede „k vlastnímu uměleckému výrazu, ale k týmovému aktivismu“ a že mizí klasicky zaměřené ateliéry na úkor, jak to vyjádřil výtvarník Michael Rittstein, „novomediálně konceptuálního“ způsobu myšlení.

AVU vysvětlovalo, že Myslbekův rozměrný krucifix chce přesunout do své galerie, kde jsou deponována i jiná sochařská díla, a že otázky budí umístění jediného monumentálního náboženského symbolu ve veřejné vysoké škole, která by si měla zachovat v tomto ohledu neutrální postoj. Po rozporuplných reakcích a petici se AVU nakonec rozhodlo ponechat sochu tam, kde je.

Ujišťují, že ke kolektivním a aktivistickým činnostem se uchylují „z vlastní vůle“. Odkazují na interní zprávu školy, v níž studenti oceňují na výuce svobodu a možnost vlastního vlivu. „Krom nepodložených útoků však petice nedává jediný důvod, proč by měla současná rektorka ze své funkce odstupovat. Jako studentstvo stojíme za naší rektorkou,“ vyjádřila se Studentská komora.

Studenti umění jezdili do továren. Rozsáhlý archiv ukazuje, co se dělo za normalizace na AVU

AVU uvedla, že proti této „lži“ se bude bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky a už se stala předmětem předžalobní výzvy. „Signatáři by měli vědět, že připojením svého podpisu se na šíření této morálně zavrženíhodné dezinformace podílejí,“ vzkazují prorektoři podporovatelům výzvy.

Autoři petice se rozhodli dodatečně zmínku o smrti studentů z textu odstranit. „Činí tak zejména z toho důvodu, že nechtějí, aby se tato tragická událost stala hlavní tématem reakce rektorky AVU, která citlivé téma zneužívá k zastření svých vlastních selhání v čele školy,“ vysvětlili.

Výzva se týká i Národní galerie a Chalupeckého ceny

Petice se dále věnuje i změnám v Cenách Jindřicha Chalupeckého, které byly oceněním umělcům do 35 let. Skupině umělců vadí to, že se cena změnila na nesoutěžní a že se zrušil věkový limit pro oceněné.

Ředitelka ceny Karina Kottová petici nepovažuje za konstruktivní formu kritiky, text podle ní obsahuje řadu chybných informací a neetických osobních útoků. Ve vyjádření upřesnila, že se hlavní cena nezrušila, ale rozšířila se. Uvedla také, že se na změnách a udílení cen podílí správní rada a mezinárodní porota.

Národní galerii umělci kritizují za český projekt na Benátském bienále, kde Česko prezentuje projekt Evy Koťátkové inspirovaný příběhem první žirafy v československé zoo. Autoři výzvy považují za absurdní „pokus o dekolonizaci české kultury“. Ředitelka galerie Alicja Knastová se podle nich navíc snaží spolupracovat s českými umělci. Knastová dříve uvedla, že neměla na výběr projektu žádný vliv, protože jej vybrala odborná porota. Dodala, že se domnívá, že jde částečně o generační spor.