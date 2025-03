Charli XCX ovládla Brit Awards, získala cenu za album i píseň roku

Album Brat se podle agentury Reuters stalo kulturním fenoménem minulého léta a do londýnského slavnostního vyhlašování cen i díky němu Charli XCX vstupovala s pěti nominacemi. Z nich proměnila ve vítězství i ty v kategoriích nejlepší taneční počin roku, nejlepší autor písně roku a nejlepší umělec roku.

V hlavní kategorii nejlepší album roku kolekce Brat porazila Radical Optimism od zpěvačky Dua Lipa, Prelude to Ecstasy rockové kapely The Last Dinner Party nebo Songs Of A Lost World skupiny The Cure, která byla naposledy na jakoukoli Brit award nominována v roce 1993. Nominováno bylo také album Dance, No One’s Watching jazzového kvinteta Ezra Collective. To bylo vyhlášeno skupinou roku.

Album Brat inspirovalo fanoušky k pořizování videí, na nichž tančí na jednotlivé písně. Limetkově zelenou barvu obalu alba loni použila na sociálních sítích kampaň kandidátky na americkou prezidentku Kamaly Harrisové.