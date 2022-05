Chirurgický zákrok je nový sex. V Cannes se protestuje, směje bohatým a vyhlíží Cronenberg i Elvis

Největší pozornost na festivalu v Cannes o víkendu vzbudila více než dvouapůlhodinová satira namířená na boháče i influencery s názvem Triangle of Sadness. Odehrává se na luxusní jachtě pro smetánku, jíž velí opilý marxistický kapitán v podání Woodyho Harrelsona, který se například hádá o socialismu s ruským oligarchou. Dojde i na fekální humor, když se zvrtne luxusní hostina plná mořských plodů.

„Lidé tleskali, jako kdyby koukali na fotbal,“ komentoval premiéru pro deník The Guardian režisér Ruben Östlund, který už v Cannes triumfoval se svým přechozím filmem Čtverec. Triangle of Sadness, jenž názvem odkazuje k prostoru mezi nosem a obočím, do nějž se nejčastěji aplikuje botox, měl zatím skutečně nejdelší, osmiminutový potlesk vestoje, i když v Cannes se podobných ovací dočká skoro každý snímek.

„Výbuchy smíchu, potlesky při projekci, při závěrečných titulcích skandování publika a slzy režiséra. Östlund se do Cannes vrátil velkolepě. Získá po Čtverci druhou Zlatou palmu? My doufáme, že ano a nemůžeme se dočkat, až film uvedeme i v českých kinech,“ napsal český distributor Aerofilms, který v tuzemsku z přehlídky uvede třeba také intimní rakouské drama Corsage o císařovně Sissi, jíž si zahrála Vicky Kriepsová z filmu Nit z přízraků. Na festivalu se promítalo ve vedlejší sekci Un Certain Regard.

Body horor s vypěstovanými orgány

Podle reakcí ale první polovina festivalu zatím nepřinesla příliš výrazných titulů. To by se ale mohlo změnit v následujících dnech. V pondělí večer bude mít v sále Grand Théâtre Lumière premiéru nový thriller režiséra Davida Cronenberga Crimes of the Future, jenž se odehrává ve světě, kde si lidé mohou pěstovat na svých tělech nové orgány. „Chirurgický zákrok je nový sex,“ šeptá Kristen Stewartová v ukázce Viggovi Mortensenovi, jenž hraje umělce, který orgány amputuje před živým publikem.

Sám režisér, jenž proslavil subžánr takzvaného body hororu, předpovídá, že z jeho novinky budou lidé odcházet. Odchody, bučení a rozruch při světových galapremiérách jsou pro Cannes vždy dobrou reklamu. V minulosti například sto lidí opustilo premiéru filmu Jack staví dům Larse von Triera o masovém vrahovi, nebo thriller Zvrácený Gaspara Noého, jenž začíná desetiminutovou scénu znásilnění.

Enter the heart of darkness.



Cronenberg. Mortensen. Seydoux. Stewart.



CRIMES OF THE FUTURE official trailer.



Opens exclusively in theaters 6.3 pic.twitter.com/P5U0YExSEi — NEON (@neonrated) May 6, 2022

V další dnech se čekají nové soutěžní filmy Kelly Reichardtové, Pak Čchan-uka, Hirokazu Kore'edy nebo bratří Dardennů. Ve středu bude patřit červený koberec premiéře nesoutěžního životopisného dramatu Elvis, který slibuje vizuálně opulentní vizi od režiséra Baze Luhrmanna (Moulin Rouge!). Elvise Presleyho si zahrál mladý Austin Butler, jeho manažera Tom Hanks.

Hollandová vystoupila proti ruskému režisérovi

Na festivalu se po vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na slavnostním zahájení stále v různých rozměrech řeší i válka i na Ukrajině. Filmaři podporující ruský režim či novináři ze státních médií mají na přehlídku vstup zapovězený, promítal se na ní ale třeba snímek Tchaikovsky's Wife ruského disidenta Kirilla Serebrennikova, jenž na tiskové konferenci hájil oligarchu Romana Abramoviče, na něhož uvalila sankce například britská vláda, ale který mu film pomohl zafinancovat. Serebrennikov strávil roky v putinovském Rusku v domácím vězení.

„Musíme zrušit sankce proti Abramovičovi. Byl vždycky patronem umění, což bylo v Rusku oceňováno,“ sdělil. Polská režisérka působící i v Česku Agnieszka Hollandová rozhodnutí začlenit film Tchaikovsky's Wife kritizovala, i když je podle ní Serebrennikov „talentovaný umělec“. „Můj špatný pocit byl bohužel potvrzen na tiskové konferenci, jíž využil k chvále ruského oligarchy,“ uvedla z Cannes podle listu Variety s tím, že by mu takovou šanci nyní nedávala.