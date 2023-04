Nač platit tým lidí, když stačí mobil. Fotograf Petera míní, že AI nejprve změní komerční branži

Umělá inteligence přináší do tvorby fotografií nové možnosti a otevírá dveře k novým experimentům. Sám Petera je známý svými úpravami fotografií. Ještě před zapojením AI vytvářel pomocí programu snové obrazy, ovšem vycházející z reálných záběrů.

Díky umělé inteligenci už nemusí být podle něho nutné vynakládat tolik úsilí na vytvoření zvláštní fotografie ze zajímavého prostředí. K práci, která by mohla jinak trvat celé hodiny a zaměstnala by tým lidí, stačí počítač. To vnímá jako hlavní rozdíl, kterým fotografie vlivem AI v současné době prochází.

Jako první podle Petery nástup nové konkurence odnese fotografie v módní a reklamní branži. „Z pohledu klienta nedává smysl platit tým lidí, který bude něco vytvářet. Myslím, že za pár měsíců bude stačit vyfotit mobilem šperky nebo oblečení a jenom si napsat, co chce člověk udělat,“ předpokládá.