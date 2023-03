Newyorská Žehlička marně čeká na kupce. Ikonická stavba byla pro jedny monstrum, jiní si kvůli ní lámali vaz

Po dostavění přitahovala Flatiron Building velkou pozornost, podle The New York Times byla v prvních letech existence dokonce považována za „nejfotografovanější stavbu“ v New Yorku.

Zpočátku chtěly Žehličku na vlastní oči vidět stovky zájemců, kteří si mrakodrap prohlíželi „se zakloněnými hlavami, až se zdá, že dojde k hromadnému zlomení vazu“, jak psal New York Herald Tribune. Později ji vyhledávali zejména turisté také proto, že si z ní šlo dobře vyfotit jiné – a vyšší – mrakodrapy.

Dobré místo pro Spider-Mana a pozorování průvodů

Nicméně budova nevzbuzovala jen obdiv, odborná veřejnost byla méně shovívavá než kolemjdoucí.

Kritik (nejen) architektury Montgomery Schuyler zpochybnil praktičnost velkého množství oken. Nájemníci podle něho mají sice dost vhodných míst pro sledování průvodů, ale už ne pro zařízení místností tak, aby mohli pohodlně vyřizovat obchodní záležitosti. V různých novinách se psalo také o největším neživém narušiteli v New Yorku, monstru, ostudě města i urážce smyslu pro umění.

Žehlička naopak neurazila třeba amerického fotografa Alfreda Stieglitze, který se jako jeden z prvních věnoval uměleckému zachycení velkoměsta. Ten poznamenal, že Flatiron Building měla na New York účinek srovnatelný s účinkem Parthenonu na Athény.

Netradiční tvar budovy se zamlouval také filmařům. Objevila se třeba v titulech inspirovaných komiksovými superhrdiny, jako je série o Spider-Manovi nebo seriál The Boys. Při pronásledování Godzilly ve stejnojmenném snímku z roku 1998 budovu zničí americká armáda.