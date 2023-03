Hynek Čermák je bodyguardem Burešové i Maškové. Filmová romance se hraje jako muzikál

Do tuzemských kin se Osobní strážce dostal v roce 1993, vidělo ho téměř sedm set tisíc diváků. Oproti filmové verzi je muzikál rozšířený o sólové písně Whitney Houstonové, a dává tak šanci ve větší míře vyniknout hlavní ženské postavě Rachel.

„Whitney Houstonová je královna, můj velký vzor. Zpívat její písničky je těžké, navíc když u toho člověk musí tancovat,“ podotýká Tereza Mašková. V roli popové superstar se střídá s Evou Burešovou. Bodyguarda mají ale obě stejného – jejich bezpečí má ochránit Hynek Čermák.

Spíše karaoke

Soundtrack k filmu držel ve Spojených státech rekord v počtu týdnů na vrcholu žebříčku magazínu Billboard, dokud ho nepřekonala po téměř dvou dekádách deska 21 od Adele. Romantický snímek zajistil Whitney Houstonové mimo jiné jeden z jejích největších hitů.

Její verze písně I Will Always Love You se stala s více než dvaceti miliony prodaných nosičů nejprodávanějším singlem v podání zpěvačky všech dob. Nechybí ani v muzikálové podobě, kde toto vyznání zpívá i zpěvaččin bodyguard, a to v českém přetextování. „Je to komický výstup, karaoke, dohodli jsme se, že by to mělo být spíš nezazpívané,“ poznamenal Čermák.

Žádná stoprocentní kopie

V londýnském West Endu měl muzikál na motivy filmové předlohy premiéru v roce 2012. Tvůrci originálu nežádají důsledné dodržení původního muzikálu, jak tomu v případě mnoha titulů bývá. „Nikde není psané, že to musí být stoprocentní kopie, jako museli být třeba první Bídníci,“ potvrdil režisér karlínského nastudování Antonín Procházka.

Romantický muzikálový příběh se už hrál v mnoha zemích, od Spojených států přes Čínu po Slovensko. Navázal tak na úspěch svého filmového předchůdce.