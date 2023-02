Naprostá vnitřní svoboda a důsledná pravdivost. Na divadle se rozpíná osud vězněné Růženy Vackové

V únoru 1952 ji zatkla Státní bezpečnost. Podle komunistických prokurátorů byla velezrádkyně, kazila mládež a byla agentkou Západu a Vatikánu. Soud ji poslal za mříže na dvaadvacet let. Ani to ji nezlomilo. Naopak. Tajně přednášela historii spoluvězeňkyním, aby pro ně doba věznění nebyla ztraceným časem.

Postava dozorce

Režim ji považoval za nenapravitelnou a nabízel možnost požádat o milost. Opakovaně to odmítla. Prožila v kriminále šestnáct let, než ji na konci šedesátých let propustili. Statečnost prokázala i v závěru života, kdy jako jedna z prvních podepsala Chartu 77. V těžkých chvílích jí pomáhala víra.

Inscenace se vrací do komunistického kriminálu padesátých a šedesátých let, kde se příběh Vackové a jejích spoluvězenkyň prolíná i s postavou mladého dozorce, jenž miluje svůj vzor socialistického člověka Jurije Gagarina. Za režií stojí Jan Nebeský.