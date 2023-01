O Amy Winehouseové se točí hraný film. Chce se dostat za „zrcadlo“ slavné zpěvačky

Snímek Back to Black se vrací na začátek „strhující cesty Amy Winehouseové ke slávě“, k jejímu životu v Londýně v osmdesátých a devadesátých letech. Winehouseová, označovaná za mimořádný talent, se potýkala se závislostí na drogách a alkoholu a její démoni se jí stali nakonec i osudnými. Svou smrtí v sedmadvaceti letech vstoupila do takzvaného Klubu 27, stejně jako před ní Jimi Hendrix, Janis Joplinová nebo Kurt Cobain.

Hlavní představitelku našli tvůrci v šestadvacetileté Marise Abelaové. Ta se do povědomí diváků dostala díky seriálu Industry (Sektor) z konkurenčního prostředí investiční banky.

Naopak pozornost v dobrém slova smyslu u kritiků vzbudil její debut Nowhere Boy, který vypráví o problémovém dětství Johna Lennona. Se snímkem Back to Black ho nespojuje jen životopisný příběh už nežijící hudební hvězdy, ale také osoba scenáristy Matta Greenhalgha.

Film dostal název Back to Black podle druhého a zároveň posledního studiového alba Amy Winehouseové. „Poprvé jsem ji viděla vystupovat na přehlídce talentů v jazzovém klubu Ronnie Scott's v Soho a hned mi bylo jasné, že není jen ‚talent‘, ale že je geniální. Jako filmař si nemůžete přát víc,“ uvedla režisérka Sam Taylorová-Johnsonová.

O zpěvaččině životě vzniklo několik dokumentů, včetně snímku s prostým názvem Amy oceněného Oscarem. Hraný snímek byl ale autorizován pozůstalými po Amy Winehouseové, tedy včetně zpěvaččina otce, který se ohrazoval právě proti oceněnému dokumentárnímu filmu Asifa Kapadii. Nelíbilo se mu vykreslení Amyina sebedestruktivního způsobu života a rodinných vztahů.

Režisérka Taylorová-Johnsonová podotkla, že si je „plně vědoma odpovědnosti“ za režii filmu a že bude se snažit „vytvořit film, který budeme všichni navždy milovat. Stejně jako my Amy“. Jejím záměrem je prý dostat se za zrcadlo, jímž jsou celebrity obklopeny, a „vidět, co Amy viděla, cítit, co cítila“.