Sally Rooneyová rozumí smutku mladých lidí ve své bublině

Sally Rooneyová píše o strastech smutných mladých lidí toužících po lásce. Vyjadřuje tak podle mnohých pocity jedné generace. „Je to portrét určité bubliny a hlavní literární síla Sally Rooneyová spočívá ve věrnosti tohoto portrétu. O lidech tohohle ražení ve své generaci dokáže psát opravdu přesvědčivě a dokáže vám je představit tak, abyste si je plasticky dokázali představit sami,“ podotýká nakladatelský redaktor Petr Onufer.

Někteří čtenáři a kritici skloňují její jméno vedle Jamese Joyce. Přezdívá se jí také Jane Austenová prekariátu nebo Salinger snapshotové generace. Jiní by ji zase zařadili jen do červené knihovny. „Některá její témata rezonují s tím, co dneska frčí v intelektuálním, akademickém světě. Sally Rooneyová si z dnešního mainstreamového pohledu myslí ty věci dobře, proto je tak populární,“ podotýká Onufer.

Ústředním tématem románů irské autorky jsou hlavně vztahy. Milostné peripetie však vypráví vždy v pečlivě vybraných společensko-politických kulisách. Coby marxistka pak Rooneyová propojuje lidskou intimitu a problematiku společenských tříd. „Myslím, že snažit se co nejblíže pozorovat intimní vztahy znamená také sledovat struktury, které tyto vztahy umožňují a limitují jejich možnosti,“ říká.

Spisovatelka, kterou požírá úspěch?

Do příběhů také zasazuje autobiografické prvky. Frances, hlavní hrdinka její románové prvotiny, je ambiciózní mladá spisovatelka. Postava Connella v jejím nejúspěšnějším románu Normální lidi se zase hlásí k marxismu. V této lince pokračuje spisovatelka i v nejnovější knize Kdepak jsi, krásný světe. Čtyřlístek hrdinů je pořád ještě mladý, ale už je dohání realita života.

Jednou z postav novinky – k mání je i v českém překladu – je literátka, která se psychicky zhroutí. „Je samozřejmě ráda za svůj literární úspěch, ale zároveň ji ten úspěch požírá – to je do jisté míry Sally Rooneyová. S touhle myšlenkou si pohrává, trochu ji ironizuje, své čtenáře napíná: 'Jsem to já? Nejsem to já?',“ míní Onufer.

Podle prvních dvou románů Rooneyové vznikly i stejnojmenné seriálové adaptace – Rozhovory s přáteli a Normální lidi. Na druhém ze seriálů se spisovatelka podílela i scenáristicky.