Masaryk na koni, Havel v krátkých kalhotách, Zeman ve člunu. I tak se prezidenti ukládají do kolektivní vizuální paměti

„Různé generace si mohou pamatovat různě, protože mají další vrstvy populární kultury. Ale to přesto nesmazává ten společný základ, který jde mezigeneračně,“ upozorňuje nicméně. Takovým společným základem veřejného obrazu prezidenta je jeho oficiální portrét. Často vyvěšený ve školách, přestože zákon nic takové neukládá, jde tedy o přetrvávající výraz tradice a úcty.

Dosluhující hlava státu Miloš Zeman se podle teoretičky do kolektivní vizuální paměti zapsal snahou vystupovat jako „běžný občan“, jako „jeden z nás“. Například upozorňováním na trávení dovolené na Vysočině. Nezapomenutelné se staly fotografie, na nichž prezident jeden z tamních rybníků přeplouvá na nafukovacím člunu.

Zápis do vizuální paměti je ovlivněn tím, kolik nástrojů vizuální komunikace funguje a kdo je ovládá. V nedemokratických režimech bývají neformální výjevy potlačeny. „V autoritářských režimech je vytvořena silná oficiální kultura toho, kdo, co, kdy a jakým způsobem může reprezentovat. Je to silně kontrolováno, aby byl budován jednotný obraz. Takže totalita či autoritářství nedává prostor kontravizualitě. Nechce ji, protože ohrožuje řád a normativitu,“ vysvětluje teoretička.

„Mužský pohled“ a první dámy

Jiné je rovněž vizuální vnímání žen a mužů v pozici hlavy státu. Z analýz mediálního zpravodajství vyplývá, upozorňuje Andrea Průchová Hrůzová, že lidé komentují političky i na základě jejich vzhledu. „V masmediálním prostředí neustále existuje fenomén takzvaného mužského pohledu, kdy jsou ženy hodnoceny pro jejich vzhled, jsou zpředmětňovány a redukovány na jejich tělesné znaky,“ říká.

Srovnává v této souvislosti roli dvou prvních dam: Michelle Obamové a Brigitte Macronové. Manželka bývalého amerického prezidenta podle teoretičky dokázala „prosadit ženský pohled“, stala se veřejným pozitivním příkladem ve vnímání Afroameričanek, ženského těla.