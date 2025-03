Do vesmíru se zřejmě podívá první výhradně ženská posádka od roku 1963. Záměr oznámila americká společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, která komerční lety pořádá už několik let. Součástí týmu by měla být například jeho přítelkyně Lauren Sanchezová nebo zpěvačka Katy Perry. Přesné datum jedenácté mise Blue Origin s lidskou posádkou zatím stanovené není.