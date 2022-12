Whitney Houston chce tančit. V novém filmu při cestě na vrchol ale hlavně driluje zpěv

Whitney Houston má na svém kontě řadu ocenění, kromě Grammy také dvaadvacet American Music Awards nebo třicítku cen magazínu Billboard. Ve své kariéře vydala sedm studiových alb a jen ve Spojených státech prodala přes pětapadesát milionů nahrávek.

„Byla opravdu fenomenální zpěvačka. Měla zázemí jako nikdo jiný. Její matka byla vyhlášená gospelová hvězda, její kmotrou byla Aretha Franklin a její sestřenice byla Dionne Warwick, která v 60. a 70. letech strašně ovlivnila populární hudbu,“ připomíná hudební publicista Josef Vlček.

Její cestu na vrchol zachycuje nový film režisérky Kasi Lemmons. Podle Vlčka snímku možná chybí dramatičnost osudu Freddieho Mercuryho, ale zachycuje důležité aspekty hudebního šoubyznysu i toho, jak se budoucí hvězda učila v mládí zpívat. První polovinu filmu Vlček v této souvislosti označuje za vynikající návod pro kohokoliv, kdo se zpěvu chce věnovat.

Hlas

„Na začátku to nebylo lehké cvičení, to byl dril v kostelním sboru, byl to dril od maminky. Bez toho tvrdého klacku se asi kariéra udělat nedá,“ přidává hudební publicista Miloš Skalka. Připomíná, že americká hudební veřejnost má v oblibě titulovat význačné umělce přízvisky – například Elvis Presley byl Králem rock and rollu, Ray Charles Génius. Whitney Houston potom v očích americké veřejnosti byla zkrátka The Voice neboli Hlas.

Zpěvačku ve filmu ztvárnila britská herečka Naomi Ackie, která za sebou zatím nemá mnoho rolí, ukázala se například ve Star Wars: Vzestup Skywalkera nebo seriálu The End of the F***ing World, role Whitney Houston se ale dle Skalky zhostila dokonale. „Kdyby člověk nevěděl, že to je herečka, tak si chvílemi myslí, že je to opravdová Whitney Houston, což je úžasné kouzlo tohoto filmu,“ líčí. Vlček dodává, že se nadmíru povedl takzvaný lip sync, tedy synchronizace původního zpěvu s projevem herečky.