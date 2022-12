Mám svoje otazníky, co v životě dál, říká herečka Veronika Khek Kubařová

Khek Kubařová je součástí souboru Dejvického divadla, které má teď za sebou premiéru hry Fifty. Hlavní roli muže bilancujícího svůj smolařský život během prezidentských voleb v roce 2018 svěřil režisér Petr Zelenka Ivanu Trojanovi, jemuž je Khek Kubařová v Dejvickém divadle jednou z nejčastějších partnerek.

„Mě baví, že tam není vyloženě kladný a záporný hrdina, že ten Petr nám všem postavám nakládá docela vyváženě, že všichni mají dobré i špatné polohy,“ popisuje Khek Kubařová s tím, že v inscenaci hrají i nové kolegyně Denisa Barešová a Elizaveta Maximová, které prý do šatny přivedly „svěží vítr“.

Ona sama se v Dejvickém divadle objevila už před deseti lety, je tam prý stále spokojená. „Samozřejmě mám nějaké svoje otazníky, co v životě dál, protože Dejvické divadlo je už tak vysoko, že kdyby člověk chtěl dál, tak co je víc? Jestli ještě nějaká volná noha, nějaký další zážitek. To se mi tak honí hlavou a uvidíme, co z toho vykrystalizuje,“ říká.

Konec s princeznami?

Pětatřicetiletá herečka se letos objevila v pěti filmech, v lednu s ní má premiéru další, komedie Přání k narozeninám. Čas točit prý měla hlavně díky covidu, když byla zavřená divadla. Role si prý vybírá podle chuti. „Někdy si vybírám třeba podle toho, s kým hraji, jaké je tam obsazení. Když třeba mám pocit, že scénář pokulhává, tak se těším na setkání s nějakým kolegou nebo kolegyní,“ uvádí.

Khek Kubařová je známá rolemi princezen v českých pohádkách, sama je prý jejich nadšenou divačkou. Nyní i skrze roli Julie doufá, že se pro ni otevřou další role. „Baví mě silné ženy, ženy, které mají názor, ženy, které mají prostor něco říct. Ženy, které už mají něco odžito,“ sděluje.

Tajemství staré bambitky 2 podle tvůrců „vybavuje“ děti do života. Diváci prý dostanou odpověď na to, co se stane s mladým párem, když kouzlo zamilovanosti pomine, nebo co dělat, když se smůla lepí na paty. Sama herečka se prý v takových situacích snaží zachovávat víru, že se to změní. „Když to dopoledne nejde, tak se to ještě odpoledne může změnit,“ říká vítězka soutěže StarDance, kterou prý letos s tanečním partnerem Dominikem Vodičkou čeká i mnoho plesových předtančení.