Vánoční pohádky na ČT vyzradí tajemství nové staré bambitky i „Krakonoše“ Švehlíka

Tajemství staré bambitky 2 volně navazuje na děj prvního dílu úspěšné stejnojmenné televizní pohádky s Tomášem Klusem a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích. Do jejich života se pokusí zasáhnout bývalí protřelí rádci (Jiří Lábus a Miroslav Vladyka) a královna v podání Veroniky Khek Kubařové. Novou „Bambitku“ už letos uvedla kina.

Vánoční pohádky jsou v České televizi tradicí. „V televizní premiéře uvedeme filmovou pohádku Tajemství staré bambitky 2 a na Boží hod výpravnou televizní pohádku Krakonošovo tajemství. V obou je vše, co mají správné pohádky mít. Jsou vtipné, napínavé a nechybí dobrý konec,“ slibuje generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Chtěl bych popřát divákům, aby uplynulé roky, které přinesly covid, drahé energie a řadu negativních zpráv, skončily na Vánoce alespoň v myslích. Aby si diváci Vánoce užili, aby byli spolu. Měli na sebe čas, dokázali si vytvořit přátelskou, rodinnou atmosféru a aby se o Vánocích zastavili a řekli si, že stojí za to čekat na další rok, protože, doufejme, bude lepší než ten předchozí.“

„Krakonoš není na Slovensku tak známý, měl jsem o něm představu, že jen trestá, ale v této pohádce jsme pátrali po jeho minulosti a zrození legendy,“ naznačil Bebjak. Krakonošovo tajemství popisuje jako žánrově rozmanité. „Je to melodrama, thrillerová zápletka, napětí i postavy, které v sobě nesou komické prvky,“ vysvětluje.

První pohádka se před více než deseti lety setkala s velkým diváckým úspěchem. „Tajemství staré bambitky si na nic nehraje, jen konstatuje věci a možná dává do souvislostí paralely s reálným životem, a to si myslím, že z ní udělalo fenomén,“ domnívá se Tomáš Klus.

Pohádek bude ve vánočním vysílacím schématu České televize několik desítek, chybět nebude první díl „Bambitky“, oba díly Anděla Páně, loňská štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu ani oblíbené vánoční klasiky. V roce 2015 také Česká televize natočila jako vůbec první v Evropě pohádku pro děti se sluchovým postižením. Zatím jich má v archivu sedm a všechny nabídne v průběhu letošních vánočních svátků.

Advent na obrazovkách opět doprovodí benefiční Adventní koncerty. Výtěžky z nich pomůžou čtyřem neziskovým organizacím. „Pro ně je to opravdu veliká pomoc, proto doufám, že letos budou diváci štědří, přestože situace kolem nás není úplně dobrá,“ přeje si Petr Dvořák. Patronáty nad jednotlivými projekty převezmou osobnosti České televize – Barbora Kroužková, Lea Surovcová, Stanislav Bartůšek a Daniel Takáč.

Na Silvestra Gott, na Nový rok Zátopek

Silvestrovský večer se stane Poctou Karlu Gottovi. Česká televize odvysílá poslední den v roce záznam koncertu, během něhož se na pódiu sešlo na čtyřicet zpěváků a zpěvaček. Program doplní speciální vydání oblíbených pořadů Všechnopárty a Zázraky přírody.

Nový rok odstartuje Zátopek oceněný osmi Českými lvy. Životní příběh slavného běžce natočil David Ondříček, do hlavní role obsadil Václava Neužila. „Je to veliký film a bude reprezentativním vstupem do nového roku,“ nepochybuje Petr Dvořák.

V závěru roku se s diváky vinou nezbytných úsporných opatření rozloučí stanice ČT3. Posledním českým titulem, který odvysílá, bude komedie Saturnin.