Vetchý loupežníkem, Klus králem. Tajemství staré bambitky pokračuje v kinech

„Vždycky mám strach z pokračování, ale kdy jsem scénář poprvé četl, líbil se mi, tak snad dvojka diváky nezklame,“ přeje si Lábus. Bambitce 2 podle něho nechybí nic z toho, co by měla mít každá česká pohádka. „Humor a také nenásilné poselství. A by si v ní děti našly vždycky nějakého hrdinu, se kterým se ztotožní. To ale platí nejen pro pohádky,“ upřesňuje.

Kubařová královnou, Noid Bárta podkoním

Diváci se rovněž opět setkají s Tomášem Klusem, Kamilou Janovičovou a Ondřejem Vetchým. Přibyly ale i nové postavy. Veronika Khek Kubařová se našla v roli smolařské královny, která odrazuje všechny ženichy a v kralování je poněkud bezradná. I ona ve své postavě vidí přesah do současnosti: „Mám pocit, že žena ve vedoucí funkci je podprahově něco, se šíří současnou společností, kdy se ženy víc a víc dostávají ‚k moci'.“

V podkoním Václavovi diváci poznají Václava Noida Bártu. Zároveň k pohádce složil hudbu a písničky. „Ivo Macharáček mě jako první režisér nekrotil,“ těší ho. „Přišel a řekl: ‚Já bych tam přidal ještě nějaké nástroje.' Skončilo to nakonec tím, že tam byly obrovské chorály, které jsme suplovali zvukařským trikem.“

První Tajemství staré bambitky uvedla o Vánocích 2011. Tehdy pohádku vidělo přes dva miliony diváků.