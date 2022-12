Když promluvila, nemlčely ani ostatní oběti. Hraný film sleduje odhalení kauzy Weinstein

„Je neuvěřitelné a odvážné, že ty ženy promluvily nahlas, ať už byly nahrávány, nebo ne. To, že byly k novinářům otevřené, vyžadovalo velkou odvahu,“ oceňuje představitelka jedné z novinářek Carey Mulliganová.

Reportérkám deníku New York Times Jodi Kantorové a Megan Twoheyové se podařilo přesvědčit oběti Harveyho Weinsteina, aby veřejně promluvily. Svědectví žen bylo pro odhalení vlivného producenta jako sexuálního predátora klíčové.

Film vychází ze stejnojmenné knihy (She said) novinářek, které poprvé na Weinsteinovo zneužívání moci ukázaly. „Četla jsem tu knihu bez dechu jako thriller,“ přiznala pro portál Kino.de režisérka snímku Maria Schraderová.

Co předcházelo poprasku

Když článek v říjnu 2017 v The New York Times vyšel, otřásl nejen Hollywoodem. Vedl ke spuštění hnutí MeToo, o sexuálním obtěžování se začalo hlasitě mluvit. „Film ukazuje, že lidí, kteří řekli o Weinsteinovi otevřeně pravdu a sdíleli o něm informace, bylo nakonec hodně málo, tak málo. Ale podívejte se, jaký to mělo dopad,“ upozorňuje spoluautorka zásadního článku Jodi Kantorová.

Novinářky dostaly za odhalení Weinsteinovy aféry Pulitzerovu cenu, spolu s reportéry časopisu The New Yorker, který s podobným obviněním a svědectvím dalších žen přišel o několik dní později.

„Odezva byla téměř okamžitá. Nejenže byl Weinstein během několika dní vyhozen ze své společnosti, ale Jodi a já jsme byly zahlceny telefonáty a e-maily od žen, které měly vlastní zkušenosti s obtěžováním a zneužíváním,“ vzpomíná novinářka Twoheyová.

Podle producentky Dede Gardnerové poprask, který zveřejněný příběh vyvolal, většina zná. Snímek chce ale odvyprávět i to, co mu předcházelo. „Nikdo netuší, jaké ohromné úsilí bylo potřeba k tomu, aby těch pár vět, které otřásly celým světem, vůbec vyšlo,“ uvedla.