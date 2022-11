Louskáček v Ostravě je bohatší o Vánoční koledu

Inscenace je náročná i na výpravu. Dílny musely ušít sto padesát kostýmů, na jevišti se vystřídá sedm prostředí. Postavy tancují ve městě, v lese i v pekle a lichvář Scrooge tráví notnou část příběhu i ve vzduchu.

Inscenátoři slibují, že diváci od Louskáčka dostanou vánoční atmosféru, na jakou jsou zvyklí z klasických nastudování, navíc ale ještě příběh. „Ten příběh má v sobě silné mírové poselství. Myslím, že to je důvod, proč jít do divadla. Chcete zapomenout na to, co se děje venku,“ dodává Vámos.