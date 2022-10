Dekkadancers si dávají Double Shot. Démon je vedoucím zájezdu na Řbitov nápadů

Představení Occultatum se pohybuje na pomezí fyzického a tanečního divadla. Zabývá se fenoménem moci a jejího zneužívání. „Může v člověku vykvést zlo, které nemá naději otočit se v dobro?“ ptají se mimo jiné tvůrci.

Výpověď o lidech skrývajících se za svými „maskami“ sdělují publiku maskovaní tanečníci. Masky vznikly odlitky jejich obličejů, jedna je navíc bez otvorů pro oči. „Pro mě je to možná lepší, až budu tancovat před diváky, nebudu se muset tak stresovat,“ podotýká tanečnice Natalia Metodijeva.

Když se démon urve

Autor choreografie Ondřej Vinklát označuje Occultatum za své nejtemnější představení, jaké dosud vytvořil. „Jednou z inspirací k němu byly vnitřní hlasy, démoni. Ti démoni, o kterých nikdo jiný kromě vás neví. Démoni, kteří mezi sebou vedou dialogy, boje, a rozum mezi nimi statečně hledá kompromis. Někdy se stane, že se jeden z démonů urve, osedlá si rozum a stane se vedoucím zájezdu. To pak může být neukočírovatelná jízda,“ říká.

Temné, až hororové představení neslibuje podle tvůrců ani kapku naděje, ale přece jen trochu humoru. „Není to o tom, že se tady budou diváci trápit. Ale je to těžké téma,“ připouští choreograf a tanečník Štěpán Pechar. „Na to konto jsme chtěli udělat druhou část večera trochu ulehčující, se spoustou absurdního a situačního humoru,“ dodává.