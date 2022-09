Končím, oznámil Woody Allen. A hned si to rozmyslel

„Můj nadcházející film je v pořadí padesátý. Myslím, že je načase přestat. Teď spíš přemýšlím nad románem,“ citoval deník La Vanguardia Woodyho Allena. Oscarový režisér a scenárista hovořil se španělským tiskem před natáčením nového snímku s názvem Wasp 22, tedy Vosa 22.

Na důchod se Allen nechystal dlouho. Jeho mluvčí ukončení kariéry hned za několik hodin popřel. „Nikdy neříkal, že končí, nebo že by snad psal nový román,“ stojí v prohlášení. Slovy o konci jen Woody Allen chtěl vyjádřit, že uvažuje o tom přestat natáčet, protože mu nedělá radost tvorba filmů, které se hned nebo velmi brzy po premiéře dostanou na streamovací platformy. To mu jako „velkému milovníkovi filmových zážitků“ vadí.

Podobně si Allen posteskl v červnu při instagramovém rozhovoru s hercem Alecem Baldwinem. „Mnoho vzrušení je pryč. Teď uděláte film, máte ho pár týdnů v kině a pak jde na stream nebo do placeného vysílání. Už to není to samé,“ stěžoval si.

V Paříži natáčí napínavý film

Woody Allen vždycky říkal, že natočí jeden film ročně. Za téměř čtyřicet let závazek porušil jen jednou, když mu společnost Amazon Studios vypověděla smlouvu po nařčení ze sexuálního obtěžování. Vznesla ho režisérova adoptivní dcera Dylan Farrowová, vyšetřování ale případ vždy uzavřelo bez vznesení obvinění.

Kontroverze spojená s kauzou ho každopádně vyhnala z Hollywoodu a svá natáčení přesunul do Evropy. Ohlášenou a zase odvolanou derniéru natáčí v Paříži. Zmíněný film Wasp 22, k němuž opět napsal i scénář, má být podle jeho slov podobný jeho dramatu Match Point – Hra osudu. Allen přislíbil „napínavou, dramatickou a zlověstnou“ podívanou.