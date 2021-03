Smutný Woody Allen napsal vtipné paměti. A mimochodem: Obtěžoval svou dceru?

„Dvorní“ překladatel Michael Žantovský přiznává, že i on se z knihy dozvěděl něco, co netušil, přestože o Allenovi napsal monografii a převedl do češtiny jeho povídky i filmy. „Ve svém nitru je v zásadě člověk smutný, který má velmi špatné mínění o světě, o sobě, o smyslu života,“ překvapilo Žantovského.

V roce 1972 měla premiéru Allenova komedie Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat). Parafráze názvu – (téměř) vše, co jste chtěli vidět o Woody Allenovi – by šla vztáhnout na jeho paměti, v nichž se dnes pětaosmdesátiletý filmař dělí o svůj život od pokusů, aby přišel na svět, až téměř po současnost. Vzpomíná na dětství v židovské rodině a nechává nahlédnout do zákulisí své tvorby. Vyjadřuje se ale i ke svým manželstvím a vyzdvihuje důležitá přátelství.

Z řádků podle překladatele vyplývá nejen Allenova nedůvěra k ostatním lidem, ale i k sobě samému coby tvůrci: „Jako o filmaři o sobě nemá příliš vysoké mínění. Jeho vzorem jsou Ingmar Bergman a Federico Fellini, neustále běduje nad tím, že se jim nikdy nedokáže vyrovnat.“

Další smutek Žantovský v knize, která je podle jeho soudu ale „z devadesáti procent“ vtipná, vnímá v souvislosti s nařčením z údajného sexuálního zneužívání. „Je poznat, že to dodnes cítí jako velkou křivdu,“ míní.

Životopis, který nikdo nechce

Právě obvinění, že uznávaný filmař obtěžoval svou tehdy nezletilou dceru, zhatilo vydání pamětí ve Spojených státech. K americkým čtenářům se kniha Apropos of Nothing dostala loni v březnu. O rok dříve list The New York Times upozornil, že Woody Allen se už nějakou dobu snaží v tichosti udat své memoáry, u vydavatelů ale naráží na zavřené dveře.

Přitom ještě před vypuknutím kauzy by Allen mohl počítat s tím, že nabídka jeho pamětí by vyvolala přetahovanou mezi vydavateli a že by mu vynesla až sedmimístnou dolarovou částku, odhadovaly The New York Times.