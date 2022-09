„Já chci mír.“ Výstava ukazuje obrázky, jimiž se ukrajinské děti vyrovnávají s válkou

Kreslení a malování jsou způsob, jak se vyrovnávat s traumaty války. Ukáže to i výstava Děti, válka, naděje, která bude od pondělí k vidění ve stanici pražského metra Náměstí republiky. Obrázky malovaly ukrajinské děti ve věku tři až čtrnáct let. A to jak přímo na Ukrajině, tak i po útěku do Česka.