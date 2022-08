Práce policie se změnila, Mareš zavzpomínal na poslední kauzy. Vrací se Případy 1. oddělení

Skutečné případy převedl do scénáře s Marešem novinář Jan Malinda a režie se ujali Peter Bebjak a Michal Blaško. V seriálu se znovu představí Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová. Do týmu pražské kriminálky navíc nově přibydou Barbora Bočková a Juraj Loj.

„Nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopní navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. Třeba když při rekonstrukcích naprosto neosobně a cynicky popisují, jak tu kterou vraždu provedli. Někdy u toho mají dokonce pocit, že jsou vlastně dobří, výjimeční. Ztráta lidského rozměru a lidské sounáležitosti je neuvěřitelná,“ říká představitel Tomáše Kozáka Ondřej Vetchý.

„Ke každému případu jsme měli cenné poznámky, materiály a informace od pana Mareše a byli jsme obeznámeni se všemi příběhy do nejmenších detailů. To nám umožnilo být realitě co nejblíže a bude to určitě vidět. Z většího seznamu skutečných případů jsme vybrali takové, které jsou vždy jedinečné způsobem provedení či způsobem odhalení. Ve výčtu jsou vedle známých událostí jako vražda taxikáře i unikátní, méně známé kauzy,“ vysvětluje Malinda.