Mladí akrobaté z Česka a Ukrajiny spojil cirkus a vznikl Boom. Dolehl až do Edinburghu

„Když mladí umělci z Kyjeva na začátku války přijeli k nám do Prahy, nejprve jsme je objali. Uvařili jsme jim české jídlo a oni nám to ukrajinské. Potom jsme tančili své tradiční tance, vyprávěli si klasické pohádky a zpívali ukolébavky, mluvili o tradicích a vytvářeli si vlastní jazyk, který není založený na slovech, ale na emocích a pohybu. A pak jsme šli trénovat,“ popisuje začátky vzájemné domluvy Cirk La Putyka.

Nejen o válce, ale i o generaci

Novocirkusoví umělci zdůrazňují, že válka jim dala příležitost se spojit, inscenace Boom ovšem není primárně o válce, ale o příbězích. „Je také o naší generaci, o tom, že také máme vlastní problémy,“ upřesňuje akrobat Filip Mašek.

Do Prahy z Kyjeva přišel třeba sedmnáctiletý Olexij Vakal. Jeho cílem je především dokončit cirkusovou akademii a vystupovat po světě. S tím, že i on mohl odjet do Skotska, pomohly české, britské a ukrajinské úřady. „Doufám, že každé představení bude vyprodané. A věřím, že si tento zážitek budu pamatovat do konce života,“ uvedl před premiérou v Edinburghu.

Na tamním festivalu Fringe uvidí diváci Boom ve dvaceti reprízách. Na konci září ho pak do programu zařadí pražský prostor Jatka 78.