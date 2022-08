Princ Mamánek musí opustit zámecký mamahotel. Na cestu dostal trailer

„Pro mě osobně to byl velký herecký debut v tom, že jsem režírovaný sám sebou. Režisér si navíc často vymýšlel věci, které se mi nelíbily, musel jsem do studené vody, vyválel jsem se v bahně,“ popisuje Jan Budař natáčení z pohledu protagonisty. A naopak sebe jako představitele hlavní role hodnotí i z pozice režiséra: „Byl vždy připravený, uměl text, na place byl vždy včas a udělal, co jsme si řekli. Nemůžu si na něj stěžovat.“

Pod dohledem Vetchého

Princ Ludvík Otomar Karel XII. se ani v devětatřiceti letech nežene do ženění, většinu času se poflakuje po zámku a spousta věcí ho dovede vystrašit. Královský otec, v němž diváci poznají Martina Hubu, se rozhodne synovu rozmazlenost řešit poměrně radikálně – vyhodí ho z rodného hnízda, takže princ Mamánek je nucen se postarat sám o sebe.

Průvodcem na dobrodružné cestě je mu rytíř Hudroval z Dětenic. „Doufám, že Ondra Vetchý diváky v téhle roli i trochu překvapí. Má ve filmu trochu komickou a zároveň dojemnou polohu a tahle kombinace se mu podle mě hodně povedla,“ podotýká Budař.