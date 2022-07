Česká televize na podzim uzavře Případy 1. oddělení. Chystá také komedie o zdraví a Zločin na hranicích

Pátrat po pachateli budou také protagonisté snímku Zločin na hranicích. Po výpravné koprodukci o panovnici Marii Terezii je tento film pokračováním – nikoliv prý posledním – spolupráce s rakouskou veřejnoprávní stanicí ORF. Česko-rakouský je příběh, lokace i obsazení.

Stejný autorský tým, který stál za sérií Detektivové od Nejsvětější Trojice, připravil minisérii Pozadí událostí. „Myslím, že je to vlastně taková psychologická komedie o mužích a ženách a proměňujícím se genderovém vzorci, měnícím se statutu mužství a ženství. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu,“ upřesnil režisér Jan Hřebejk, který novinku natočil podle scénáře Michala Sýkory a Petra Jarchovského. V čtyřdílné minisérii si zahráli Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Jitka Čvančarová, Martha Issová, Sarah Haváčová nebo Katarzia.

Na podzim Česká televize odvysílá také už osvědčený cyklus komedií, které volně zastřešuje společné téma. Tentokrát zní „Hlavně to zdraví“. Ve čtyřech příbězích do života hrdinů zasáhne různým způsobem choroba, ať už to jsou střevní potíže při boxerském zápase či bolavé zuby při žádosti o ruku. V komedii Bezva zuby na zásnuby se objeví například Simona Stašová. „Za manžela mám lampasáka, to máme nacvičené už s Mirkem Donutilem z Pelíšků. Když je to chytrá maminka, tak umí kroutit krkem, ale nechá chlapovi pocit, že on to všechno vymyslel,“ popsala svou roli.