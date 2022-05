Hlavně to zdraví, přeje si Langmajer při zásnubách a Nedbal v ringu

Režisér Jiří Vejdělek natáčí zatím poslední díl připravovaného komediálního cyklu Hlavně to zdraví. Podle scénářů Marka Epsteina vznikly humorně laděné příběhy o lidech, jejichž mládí je nenávratně pryč, ale do důchodu mají ještě daleko – a hlavně, do jejich života mnohdy komicky zasáhly choroby. V televizních filmech se s neduhy vyrovnávají Jiří Langmajer, Jan Nedbal či Simona Stašová.