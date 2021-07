Případy 1. oddělení pokračují novými skutečnými zločiny. Přibydou kriminalisté a excelové tabulky

Tvůrčí tým zůstává neměnný. Skutečné případy do televizního scénáře spolu s Josefem Marešem opět převedl novinář Jan Malinda. O režii se dělí Dan Wlodarczyk a Petr Bebjak. Stejný zůstává i princip kriminalistické práce. „Pachatelé spáchají zločin a chtějí utéct před zákonem a kriminalisté jsou na to, aby je chytili,“ shrnuje stručně Bebjak.

To vše vede občas k situacím, které jsou, alespoň z pohledu diváka, svým způsobem zábavné. Sabina Remundová, představitelka státní zástupkyně, přiznává, že jí scénář přišel vtipný.

„Když jsem to říkala panu Marešovi, tak na mě překvapeně koukal. Vtipné samozřejmě není to první, co vás k tomu napadne, ale má to i velmi drsný humor. A mně se líbí, když žánr není tak úplně čistý a je tam od každého kousek. Jako ze života, protože člověk zažije humorný situace i ve chvíli, kdy by je vůbec nepředpokládal,“ vysvětluje.

Petr Stach: Na place jsou i skuteční policisté

„Každopádně ty případy jsou děsivé a téměř vždy až neuvěřitelné, kdyby se nejednalo o skutečné příběhy, tak bych měla pocit, že je to až přehnané,“ dodává. Nahlédnout do reálné kriminalistické práce mají herci možnost nejen díky scénáři, který psal exšéf pražské mordparty.

Se skutečnými policisty se potkávají i na place. „Techniky OKTE (Odbor kriminalistické techniky a expertiz) nám hrají skuteční policisti a byla rarita, že když jsme teď točili rekonstrukci jednoho případu, tak na place byl chlap, který tenkrát na rekonstrukci toho opravdového případu byl,“ potvrzuje seriálový kriminalista Petr Stach.

„Ta práce, speciálně na vraždách, není opravdu nic radostného. Mají můj obdiv, že si to netahají domů, protože věci, které vidí každý den, jsou pro otrlé,“ obává se. Kromě Petra Anděla, jehož hraje, se diváci opět setkají také s majorem Kozákem (Ondřej Vetchý) nebo poručíkem Sršněm (Miroslav Vladyka).