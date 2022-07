Čeští kaskadéři si zahráli v akčním velkofilmu The Gray Man. První recenze jsou velmi vlažné

video Události v kultuře: Čeští filmaři pracovali na filmu The Gray Man

V příběhu o bývalém agentovi CIA si vedle herce Ryana Goslinga zahráli američtí kaskadéři z filmové série Rychle a zběsile i třeba Jindřich Klaus. „Myslím si, že se tam mohlo protočit až sto kaskadérů z Čech, protože se natáčelo se dvěma štáby. A měli na to hodně peněz, takže bylo možné všechno udělat a vyzkoušet,“ popisuje Klaus.

Takřka přesně rok po rozsáhlém pražském natáčení, které obsadilo například náměstí Jana Palacha, ulici Dukelských hrdinů, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nebo náměstí Republiky, přichází na platformu Netflix hotový film The Gray Man. V Praze se točily automobilové honičky, pády a přestřelky, ale také třeba davová scéna pohřbu na Vítkově. Business park v Karlíně zase představoval Bangkok.

Recenze mluví o „contentu“

Na film The Gray Man vyšly ve čtvrtek v angloamerických médiích první recenze, které jsou však velmi vlažné, až negativní. Mluví o tom, že jde o „content“, tedy generický obsah vytvořený podle algoritmu, který si mezi hlasitými akčními scénami není jistý, jaký má mít tón a napodobuje slavnější předobrazy, jako jsou série o agentech Jamesi Bondovi nebo Ethanu Huntovi.

„Gosling a Chris Evans hrají v akčním spektáklu, který je jako stvořený, aby běžel v pozadí, zatímco jste na telefonu,“ píše třeba New York Magazine. Filmový web IndieWire rovnou mluví o nejmatnějším filmu letošního léta. „Je to blockbuster, při němž doslova cítíte, jak vaše předplatné Netflixu zdražuje, zatímco herci bojují v nudné napodobenině série o Jasonu Bourneovi,“ píše recenze.

Producenti filmu The Gray Man utratili před rokem v Česku za osmnáct natáčecích dnů 750 milionů korun. Pro Jindřicha Klause to je další americký film s vysokým rozpočtem, ve kterém se objevil. Ve svém profesním životopisu zmiňuje například účast na natáčení Titaniku nebo Zachraňte vojína Ryana. Z tuzemských snímků vzpomíná na Pelíšky.

Teď má ale obavu, jestli se za další prací pro zahraniční produkce nebude muset z Česka odstěhovat. Některé velké mezinárodní štáby se totiž kvůli současnému uzavření filmových pobídek přesouvají do zemí, které pro natáčení nabízejí lepší podmínky.

Zmizí velké štáby z Česka?

Žadatelé o filmovou pobídku zřejmě budou moci obdržet nejvýše 150 milionů korun na projekt za rok. Omezení ve středu sněmovna schválila ve vládní novele, jíž nyní dostane k posouzení Senát. Toto omezení považují filmaři za dočasné řešení, čekají na novelu zákona o audiovizi.

Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů. Na pobídky stát dává ročně 800 milionů korun, zájem filmařů je ale tak velký, že peníze nestačí. Letos byl systém pobídek pro velký zájem žadatelů zastaven už v lednu. Asociace producentů uvedla, že český audiovizuální průmysl dosáhl loni rekordního obratu téměř 12 miliard korun, podle producentů se ale řítí do propasti.

Producenti dříve uvedli, že pokud nepřijde urgentní řešení situace, nastane velký odliv filmařů z Česka, stát ztratí příjem z odváděných daní, a hrozí tak ztráta stovek pracovních míst. Podle filmařů krizi způsobuje najednou několik faktorů. Vedle paralyzovaného systému pobídek je to nevyužitá možnost vložit do transpozice evropské směrnice o vysílacích platformách povinnost odvádět část z příjmů na podporu kinematografie v zemi, kde platformy typu Netflix působí; domácí české platformy přitom tuto povinnost mají. Takové odvody by byly dalším zdrojem Státního fondu kinematografie.