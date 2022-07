Zbytečně zastavujeme rozjetý vlak, komentují čeští producenti omezení žádostí o filmové pobídky

Ministerstvo kultury se proto rozhodlo omezit žádosti o filmové pobídky maximální částkou 150 milionů korun. Podle českých producentů tím státní rozpočet přijde o několik miliard. A co víc, filmové pobídky jsou nyní zastavené, došly peníze.

„Ty filmy, pro které to stačilo, jsou v současné chvíli vytěsňovány ve prospěch velkých seriálových produkcí. A projekt, kterému stačila pobídka v řádu desítek milionů korun, je dnes schopen spotřebovat pobídky za stovky milionů korun,“ doplňuje ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Teď probíhají jednání o tom, kolik je stát schopen a ochoten investovat. My chápeme argument, že všude se šetří, my jako producenti jsme velmi zodpovědní, ale tady nejde o to, že se někde ušetří, ale že se o ty peníze přichází,“ dodává předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.

Největší filmoví hráči už ohlásili, že v následujících letech budou stovky milionů eur investovat tam, kde je systém filmových pobídek stabilnější – například v Polsku či Maďarsku. Natáčení v zahraničí už ohlásily dokonce i některé české produkce.