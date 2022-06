Festival Glastonbury slaví odložené padesátiny. Popřeje mu Billie Eilish i McCartney a možná přijde i bahno

Dvacetiletá Billie Eilish se letos zapíše do dějin festivalu jako nemladší sólový headliner na hlavní scéně Pyramid Stage. Mnohonásobná držitelka Grammy na Glastonbury účinkovala s debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Tehdy sedmnáctiletá zpěvačka vystupovala na druhém největším pódiu, přestože se její koncert měl původně odehrát před menším publikem.

Naopak nejstarším „hlavním tahákem“ nejdůležitější stage se stane krátce po svých osmdesátinách Paul McCartney. Podle pořadatelů od něj diváci mohou očekávat výběr skladeb ze všech sólových alb, úryvky z tvorby kapely Wings a samozřejmě také aranže hitů Beatles.

Do 26. června vystoupí také královna soulu Diana Rossová, kalifornský rapper Kendrick Lamar, syn reggae ikony Ziggy Marley, jazzový klávesista Herbie Hancock, novozélandská písničkářka Lorde či rockové kapely Foals a Wolf Alice.

Festival drží navzdory pandemii, bahnu i stávce

Festival Glastonbury má kapacitu kolem dvou set tisíc návštěvníků. Hostí i divadelní soubory, cirkusové společnosti či diskusní fóra. O vstupenky bývá takový zájem, že se vyprodají nejdéle za několik hodin. Padesátý ročník připadl už na rok 2020, předloňský ročník ale zhatila pandemie koronaviru, o rok později se uskutečnil jen virtuální koncert.