Josef Achrer do Washingtonu dovezl malířskou pomstu fotografii

Výstavou Josefa Achrera vysílá muzeum veřejnosti signál, že po dvou letech, kdy se zde prakticky nic kvůli pandemii nekonalo, zve opět na nový program.

„Je pro nás důležité dát vědět, že jsme zpět, a proto představujeme práci zahraničního umělce. Během sedmnácti let, kdy zde působíme, jsme uspořádali výstavy už osmi umělcům z České republiky,“ připomněl ředitel muzea Jack Rasmussen. Vystavovala zde například současná sochařka a autorka instalací Kateřina Vincourová, kurátoři americkým návštěvníkům ukázali ale také třeba dílo mistra koláže Jiřího Koláře.

Pro Achrera jde o první velkou samostatnou výstavu ve Spojených státech. Pracuje s fotogramem, fotografickou technikou z devatenáctého století. Sám ji popisuje jako malířskou pomstu fotografii.

Bez použití fotografického optického přístroje, zato pomocí dvourozměrných šablon, prachu, písku a dalších předmětů, jež osvítí, vytváří ve fotokomoře stínové obrazy. „Fotopapír je posypaný věcmi, které stíní světlu, takže je to v podstatě divadelní hra světla a stínu,“ přibližuje starou techniku Achrer. Z každého fotogramu vyrobí jen šest kopií, ale i ty se od sebe v detailech liší.

Pomohla armáda

Některá díla jsou velmi rozměrná. Přeprava do Ameriky proto nebyla snadná. Plány ohrozily rostoucí ceny zaoceánské přepravy. Situaci nakonec pomohly vyřešit vzdušné síly české armády. „Letadlo, které letělo pro výpravu českých speciálních jednotek, které ve Spojených státech cvičily, část nákladu odvezlo,“ potvrdil Lukáš Přibyl z velvyslanectví České republiky ve Washingtonu.

Výstava skončí v srpnu. K vidění je nejen uvnitř muzea, ale zaznamenají ji i kolemjdoucí. Světlo zevnitř budovy v noci prosvětluje velkoformátové fólie vytvořené podle obrazů na míru proskleným stěnám budovy. Achrer zde tři měsíce před začátkem výstavy vše na milimetr přesně vyměřoval. Představit svou tvorbu by se do Spojených států ještě rád vrátil. Doufá, že aktuální instalace mu otevře dveře do dalších amerických galerií.