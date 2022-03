Velký knižní čtvrtek přináší novinky Lednické, Attenborougha či Gaimana

Držitelka ceny Magnesia Litera Bianca Bellová vydává Ostrov. K psaní novinky ji přivedl začátek pandemie, který sváděl k analogii s morem. Do vyprávění kupce Izara a kněžny Núrit zaplétá inspiraci z pověstí, legend i bestiářů.

Čtenáři Karin Lednické čekají na dokončení trilogie Šikmý kostel, autorka ještě předtím předkládá literární dokudrama o masakru, k němuž došlo v srpnu 1944 uprostřed Těšínského Slezska. Na základě rešerší i vzpomínek pamětníků události zpracovala v knize Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie.

Do období druhé světové války se vrací i historik Dalibor Vácha. Jeho další beletrie Smrt na kůru se vrací k atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ústřední postavou je velitel jedné z parašutistických skupin Adolf Opálka, který v povědomí veřejnosti stojí ve stínu hrdinů Kubiše a Gabčíka či zrádce Karla Čurdy.

Do Velkého knižního čtvrtka se dostaly také dva románové debuty. Kreativec, textař a scenárista Ondřej Hübl se pustil do mysteriózní dystopie, v níž si majitel firmy zabývající se umělou inteligencí objedná rodinný zájezd do časů nejtužšího stalinismu. Opona vznikla jako scénář pro minisérii Jiřího Stracha.

Režisér, herec i překladatel Petr Michálek v románu Vytržení líčí děsivou detektivní cestu čtyřicátníka Jana, která začne záhadným vzkazem. Týká se jeho otce, dodnes uznávané kapacity na „změněné stavy vědomí“.

Zahraniční tvorba s vazbou na Česko

Ze zahraniční tvorby se ke čtenářům dostává další próza Jeana-Michela Guenassii, kterého si čeští čtenáři všimli především díky Klubu nenapravitelných optimistů. Zaslíbená země je volným pokračováním tohoto bestselleru.

Guenassia v ději svých knih zabrousil i do někdejšího Československa. S českým prostředím je propojen i historický román Naomi Woodové. Její Hra tajemství se odehrává ve dvacátých letech v Německu, v politicky se vyostřujícím prostředí svou roli sehraje i tajemná dívka z Prahy.