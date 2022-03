Lednická sepsala tragédii v Životicích. Gestapo zastřelilo dětem tátu přímo před očima, popisuje

Obraz (po)zapomenuté tragédie, jak zní podtitul knihy, se vrací do Životic roku 1944. V malé vesnici uprostřed Těšínského Slezska gestapo jako odvetu za útok partyzánů zavraždilo šestatřicet mužů. Desítky dalších lidí odvleklo do koncentračních táborů.

„Bylo by chybné omezovat popis jenom na tyto represálie ze 6. srpna, protože ony pokračovaly ještě po dlouhé měsíce. A je třeba si uvědomit, že nejsme v protektorátu, ale na okupovaném území, protože Životice byly součástí Říše,“ upozorňuje Karin Lednická.

Životice zmiňuje i ve druhém dílu Šikmého kostela. Ale jen stručně. Právě rešerše k pokračování bestselleru z Karvinska ji k tragédii Životic přivedly. Rozhodla se věnovat smutné historii celou knihu.

Lednická: Je trestuhodné zapomenout

„Je to něco, co mi dává smysl a co vnímám jako potřebné. Na začátku byla věta jedné z pamětnic, která si po tryzně posteskla: ‚Na nás úplně všichni zapomněli.' To byl spouštěč, proč jsem do toho vůbec pustila – kvůli připomenutí, protože mi přijde trestuhodné, že se tady stal tak veliký zločin a téměř nikdo o něm neví. Už dokonce ani ne ve městě, na jehož katastru se odehrává,“ vysvětluje spisovatelka.

Čtenáři Šikmého kostela mohou být překvapeni formou novinky. Lednická zvolila literární dokudrama. „Při beletristickém zpracování historie vám vypadne spousta materiálů. Na druhou stranu jsem nechtěla zvolit čistě dokumentární formu, protože by mi z knihy vypadla svědectví, která tomu dodávají autenticitu. Svědectví lidí, kterým třeba tátu zastřelilo gestapo, a oni to viděli – jako děti – na vlastní oči,“ upřesňuje.