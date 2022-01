Mamince v Kolíně říkají paní Jonáková, přiznává herec Michal Novotný

Novotný prý Jonáka nemá „plné zuby“, i když se teď trochu zdá, že celé Devadesátky zastínil. „Což je mi vlastně trochu líto, protože jsem přesvědčen o tom, že seriál Devadesátky je výjimečný kousek. Koneckonců sledovanost to dokazuje,“ myslí si. Jonáka si podle něj všichni pamatujeme díky tomu, jak vypadal a jak chodil oblékaný, sám herec mu je ještě navíc podobný.

Seriál je podle něj o práci kriminalistů, nikoliv o Jonákovi. Sám prý nevnímá dobře, když se například točí filmy o Jiřím Kajínkovi, z něhož se „pomalu dělá hrdina“. „Kdyby se třeba točil film o Ivanu Jonákovi a někdo mi řekl, abych ho hrál, tak bych musel pečlivě zvažovat, jestli by mi to za to stálo. A ten scénář by musel být podle pravdy. Že dělal to, co dělal, a že si prostě odseděl těch osmnáct let,“ říká Novotný.

Za scénářem Devadesátek mimo jiné stojí Josef Mareš, bývalý šéf pražské mordparty. Pracoval už i na Případech 1. oddělení, dalším krimiseriálu založeném na autentické detektivní práci. „Mně vlastně baví, že člověk, který si to všechno odžil, tak má sílu napsat to na papír. A pro mě i jako pro diváka je důležité, že to není vycucané z prstu,“ poznamenal herec.