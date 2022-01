K „divokým“ devadesátým letům a jejich kriminalitě se vrací seriál hraný i dokumentární

Podobné je to i s loupežemi. Jejich počet se v devadesátých letech držel ročně mezi třemi až téměř pěti tisíci. A stále rostl. Vůbec nejvyšší číslo se váže k roku 2004, kdy jich bylo 6107. Od té doby jejich počty klesají, a to až k předloňsku, kdy statistiky uvádějí dvanáct set.

Dramaturgyně a kreativní producentka dokumentu Jana Škopková vysvětluje, že se tvůrcům podařilo najít skutečné aktéry kriminálních událostí devadesátých let a natočit s nimi rozhovory: „Třeba tam máme Davida Berdycha, který byl hlavním aktérem v policejním Berdychově gangu, nebo jsme oslovili syna pana Jaroslava Běly, a ten nám poskytl rozhovor v kriminále.“

Někteří v tom žili, ale nevědí, jak to bylo doopravdy

Další z dílů seriálu se pak věnují třeba vraždám podnikatelů, jejichž těla objevili policisté v sudech na dně orlické přehrady, nebo daňovým podvodům v rámci kauzy s lehkými topnými oleji.

Podle Škopkové je potřeba i dnešní mládeži připomenout, jak vypadal zločin v devadesátých letech. „Někteří v tom žili a možná že vůbec nevědí, jak to vlastně opravdu bylo. A pak si myslím, že je to taková paměť národa a že by to mohlo být zajímavé i pro mladé, aby viděli, co tady bylo za divočinu v těch devadesátkách,“ vysvětluje dramaturgyně.

Sérii šesti dokumentů odvysílá ČT2 vždy ve čtvrtek od osmi večer a je možné je sledovat také ze záznamu na webových stránkách. Cyklus tak doplní seriál Devadesátky, který na obrazovkách České televize běží už od poslední neděle. První díl Devadesátek sledovalo 1,883 milionu diváků. Další následuje v neděli a zaměří se na postavu Ivana Jonáka.