Studenti Západočeské univerzity pozoruhodně vizualizovali Japonsko. Nyní tam jejich komiks získal prestižní cenu

„Mezi jedenácti díly vyznamenanými bronzem se IOGI umístila jako první,“ přiblížila mluvčí univerzity Šárka Stará. Porotě předsedal ministr zahraničních věcí Tošimicu Motegi, v komisi zasedli uznávaní autoři a překladatelé, kteří hodnotili 484 děl ze 79 zemí. V soutěži se uděluje jedno zlato a tři stříbra.

Počátky projektu IOGI sahají do roku 2019. „V návaznosti na pracovní pobyt v Tokiu v rámci spolupráce Sutnarky a Musashino Art University jsem požádal básníka Páleníčka o sepsání scénářů zachycujících výjevy každodenního Japonska, které by byly co nejvzdálenější ustáleným představám o zemi vycházejícího slunce, jakými jsou gejši, roboti či otaku,“ líčí Šlajch.

Komiksy vydala fakulta knižně v japonštině na začátku roku 2021. „Design bezmála stoosmdesátistránkové publikace je dílem Rostislava Vaňka, Kristiny Fišerové a Michala Kopeckého,“ poznamenává Stará. Kniha je opatřena doslovem historika komiksu při Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Pavla Kořínka. Připravuje se česká, anglická a francouzská mutace komiksu.