„Podívejte se, já zázraky nedělám.“ Z Betlémského světla od tria Svěrákových zatím svítí trailer

„Baví mě, že se postavy z různých mých povídek ve filmu setkávají v nových nečekaných situacích. Pro film je to stmelující prvek a pro diváky to bude doufám zábavné,“ odhaduje Zdeněk Svěrák, který byl léta „dvorním dodavatelem“ scénářů pro svého syna Jana. V Betlémské světle mu připadla „jen“ hlavní role stárnoucího spisovatele Karla Šejnohy. Psaní už mu nejde jako dřív, postavy z nedokončených povídek se ale dožadují, aby v jejich příbězích pokračoval.

Například fotograf Matěj chce získat nedobytnou magistru, pan Bohumil čeká na zázrak, automechanik Bakalář by se rád stal léčitelem. Do jejich požadavku vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si naopak myslí, že by měl s psaním už přestat a konečně se věnovat jí.

Filmovou manželkou Zdeňka Svěráka se opět – jako v komediích Na samotě u lesa a Vratné lahve – stala Daniela Kolářová. S Janem Svěrákem točili už i Ondřej Vetchý, Tereza Ramba a Jitka Čvančarová, naopak pro Vojtěcha Kotka a Vladimíra Javorského jde o první spolupráci s oscarovým režisérem. „Jsou to oba skvělí komediální herci a opravdové hvězdy. Těším se, až jejich zář pocítí vystupovat z plátna i diváci,“ nepochybuje Jan Svěrák.