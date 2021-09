Miro Remo našel lásku pod kapotou. Je to příběh obyčejných lidí, říká o svém dokumentu

Miro Remo chtěl – po dokumentech o návratu vězňů do „normálního“ života či o zpěvákovi Richardu Müllerovi – natočit film z prostředí automobilových závodů. „Vůbec jsme nevěděli, kdo bude hlavním hrdinou, měli jsme ale podmínku, že hledáme někoho, kdo bude doslova žít jako o závod. Tedy že bude nejen závodit na dráze, ale i v životních peripetiích,“ podotýká k hledání protagonistů.

Tímto způsobem narazil na Jaroslava Vávru z moravsko-slovenského pohraničí. Bývalého horníka, který ale chtěl být mechanikem. Jaroslavův život zaznamenával dokumentarista tři roky. „Chvíli vám trvá, než člověka obsáhnete,“ vysvětluje.

Jedeme dál

Jaroslav přiznává, že zpočátku bral filmování jako hec a srandu. Kameru prý vůbec nevnímal, protože se ponořil do práce. Remo do filmu zachytil i Jaroslavovy nejbližší. S přítelkyní Jitkou, školní láskou, Jaroslava spojuje láska k autům a závoděním. Pro oba je svět motorů po různých životních kotrmelcích možnost „jet dál“.

Jaroslav po revoluci začal podnikat. „Zpočátku se mu i dobře dařilo, ale nakonec ho dostihla odvrácená strana raného kapitalismu a stejně jako mnozí další se nedokázal plně zorientovat v novém, zuřivě se proměňujícím světě, kde o všem rozhodovaly peníze. Z posledních sil bojoval proti svým dluhům, ale v boji, v němž vzal spravedlnost do svých rukou, ztratil mnoho sil. Odnesla to jeho rodina. Situace se tam v obtížném období destabilizovala a vztahy se vyhrotily, až se rozvedl. Bohužel také ztratil kontakt se svými dětmi,“ nechává Remo nahlédnout do příběhu hlavního aktéra.

Matka glosátorka

Třetí zásadní postavou dokumentu je Jaroslavova matka. Život svého padesátiletého syna svérázně glosuje; podle tvůrců s humorem, který by obstál v komediích o rodině Homolkových nebo Dědictví aneb Kurvahošigutntág.

„Starší ročníky mají někdy pocit, že nemají co ukázat, že tento svět už pro ně skončil, ale já mám pocit, že do filmu přinesla velký nadhled a obrovskou dávku humoru, a ve frustraci, která se tam často objevuje, je takovým osvěžením,“ říká o paní Vávrové filmař.